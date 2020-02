Toch drie doden door vliegtuigcrash Istanbul

Een Turkse soldaat bewaakt het wrak. Ⓒ REUTERS

ISTANBUL - Update - Het dodental van de crash van het passagiersvliegtuig woensdag in Istanbul is opgelopen tot drie. Het vliegtuig van de Turkse prijsvechter Pegasus Airlines is woensdag na de landing op de luchthaven Sabiha Gokcen van Istanbul van de baan geschoten en in drie stukken gebroken. Er zijn 157 gewonden.