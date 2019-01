’Bij paasvuren 12 pagina’s aan voorwaarden!’

Burgemeester Pauline Krikke kijkt naar de smeulende resten. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De verbazing over de manier waarop de gemeente Den Haag om is gegaan met de organisatie van de Scheveningse vreugdevuren, wordt groter en groter. De organisatie van het grootste paasvuurevenement in Nederland, VuurFestival in Winterswijk, verwondert zich over het schijnbare gemak waarmee ze konden worden gehouden. Ook bestuurskundigen snappen er niets van dat de gemeente geen strenge vergunning voor het evenement heeft uitgegeven. „Onderhandse afspraken, dat mag nooit.”