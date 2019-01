’Misplaatste messiasrol VS in kwestie over gas’

De aanleg van de pijpleiding Nord Stream 2 in de Oostzee. ,,Rusland blijft een betrouwbaar gasleverancier”, stelt ambassadeur van Rusland Shulgin Ⓒ DPA

Na de oproep van de VS in De Telegraaf om Russisch gas te boycotten, slaat Rusland terug. Ambassadeur Alexander Shulgin hoopt met deze brief ’dat Nederlanders beter kunnen begrijpen wat de gaspijpleiding Nord Stream 2 eigenlijk is en wat het van nut is voor West-Europa’.