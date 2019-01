Russen: wij leveren goedkoper gas dan VS

In een brief in De Telegraaf haalt de Russische ambassadeur Alexander Shulgin uit naar zijn Amerikaanse collega Pete Hoekstra, die eerder Nederland opriep tot een boycot van Russisch gas, ook via een brief in deze krant.

„In tegenstelling tot onze Amerikaanse collega’s, die in een misplaatste messiasrol anderen de les proberen te lezen, heeft Rusland veel respect voor andere landen”, schrijft Shulgin. Volgens hem moet Nederland „zelf bepalen wat beter voor het land is – het goedkope Russische of het dure Amerikaanse gas.”

Hoekstra waarschuwde voor een gasdeal met de Russen. „Want dan geef je Moskou ook de macht om jullie gaskraan dicht te draaien wanneer het hun uitkomt.”

De Nord Stream 2 zal via Duitsland Europa binnenkomen. Door het terugdraaien van de gaskraan in Groningen wordt ons land afhankelijk van importgas.

Lees hier het volledige betoog van Shulgin: