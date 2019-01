Kamer: tuchtcollege niet geschikt voor zedenzaken

Ook bij C.A.V. Energie uit Barendrecht misbruikte M. meisjes. Ⓒ ANP

Den Haag - Hoe is het mogelijk dat Jerry M. zich jarenlang schuldig kon maken aan misbruik in de atletiekwereld, zelfs nadat zijn jonge pupillen aan de bel trokken? Het is de vraag die inmiddels ook in politiek Den Haag nadrukkelijk klinkt. Kritische Kamerleden vinden dat er te weinig is gedaan met signalen bij de tuchtcommissie, en dat moet veranderen.