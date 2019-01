Plaksnor hielp Heinekenontvoerder Meijer niet

Frans Meijer in de gevangenis in Paraguay, voor zijn uitlevering aan Nederland. Ⓒ Rob de Jong

Amsterdam - Heinekenontvoerder Frans Meijer (65) staat morgen voor het eerst in lange tijd weer voor de rechter in Amsterdam. Dit keer zit hij in de verdachtenbank in het gezelschap van zijn zoon Rudi (26) en de zoon van zijn mede-Heinekenontvoerder Jan Boellaard, Laurens (35). De drie hadden een onorthodoxe methode bedacht om niet op te vallen.