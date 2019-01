Christelijke homo’s lopen te hoop tegen Nashville-manifest

Theoloog Wouter Beinema vreest dat christelijke homo-jongeren zich niet meer veilig zullen voelen in hun kerk. Ⓒ APA

Amsterdam - De Nashville-verklaring tegen homo’s en transgenders die in Nederland is ondertekend door tientallen predikanten, is christelijke homo’s rauw op hun dak gevallen. In het manifest staat hoe de Bijbel denkt over seksualiteit en wordt homoseksualiteit afgewezen. De verklaring is éxtra pijnlijk omdat het pamflet een verwijzing bevat naar een Bijbeltekst waarin staat dat homo’s gedood moeten worden.