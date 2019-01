Storm raast over Nederland

Rijkswaterstaat sluit dinsdagmiddag om 14.00 uur de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel wegens het stormachtige weer.

Het waterschap Hunze en Aa’s sloot vanaf 08.45 uur de dijkdoorgangen en startte om 11.00 uur met een volledige dijkbewaking. Ook waterschap Noorderzijlvest zet alle zeilen bij om de dijk te bewaken. De waterschappen in het noorden zijn extra alert omdat ook rommel vanuit de verloren containers aan kan spoelen.

In Delfszijl worden de dijken bewaakt vanwege het hoge water Ⓒ Mark Heikens

In Friesland is men ook op de hoede vanwege de spullen die aan kunnen spoelen uit de onlangs overboord geslagen containers. Dijkwachters houden tussen Zurich en Lauwersoog de boel in de gaten. Zij kunnen de rotzooi dan zo snel mogelijk opruimen, om schade aan de dijken te beperken.

Vanwege de verwachte hoge waterstanden sloot Wetterskip (waterschap) Fryslân in Harlingen de dijkdoorgang van de keermuur, de keersluis en de Tsjerk Hiddessluis. Ook de schuiven van de gemalen langs de Waddenzeedijk werden dichtgegooid.

Verder werden er voorzorgsmaatregelen getroffen bij het dijkversterkingswerk Texel en Den Oever.

In Rotterdam en Scheveningen heeft men ook moeite de voeten droog te houden. De gemeente in Rotterdam plaatste waarschuwingsborden vanwege de kans op onderlopende kades. Mensen werden er aangeraden hun auto’s niet langs de kades te parkeren.

In Scheveningen liepen de kades vanochtend vroeg al onder water. Een handvol dappere wandelaars trotseert weer en wind om het schouwspel waar te nemen. Flinke golven klotsen daar over de kades van het havenhoofd. “We wandelen graag en dit wilden we zeker even meemaken. We zijn uit Zoetermeer gekomen om dit te bekijken. Nu gaan we nog even over het strand zelf lopen”, vertelt een echtpaar dat dik aangekleed hun ogen de kost geeft.

Met cameraatjes in de hand staan verderop ook enkelen door het hek heen te fotograferen hoe het havenhoofd om de tiental seconden volstroomt met water. Uit voorzorg heeft de gemeente het hek dichtgedaan zodat niemand daar echt gevaar kan lopen. Toch is op het stukje tussen het parkeerterrein en het hek alles mooi te zien. Af en toe moet men wegspringen voor een flinke golf ijskoud zeewater.

Happend naar adem en met de kraag flink omhoog tegen het zand lopen een paar mensen over het strand . Toch blijft het merendeel in de auto zitten om het spektakel te bekijken.

Iets verderop in de Scheveningse haven lijkt het vooralsnog mee te vallen. Het water staat beduidend hoger dan normaal maar klotst nog niet over de kades. De verwachting is dat dit einde van de middag mogelijk wel gebeurd als de waterstand het hoogst wordt. Ondernemers zijn in ieder geval op hun hoede en hebben alvast maatregelen getroffen en zandzakken geplaatst.

Ameland

Ook in Ameland vecht men tegen het opkomende water. Strandtent The Sunset, in het uiterste westelijke puntje van het eiland, is verwikkeld in een gevecht met het opkomende water. De vloedlijn rukt op richting het etablissement en met shovels is geprobeerd een zandduin te creëren om het water tegen te houden. „Maar inmiddels kunnen die er niet meer bij, dus het is afwachten”, zegt een medewerker ter plaatse.

Bruggen buiten werking

De provinciale bruggen in de vaarwegen in Friesland en Groningen worden tot nader order niet bediend, melden beide provincies. De maatregel houdt verband met de stormachtige wind.

Friese bruggen over het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal werden tijdelijk niet bediend. In Groningen was het Reitdiep gestremd vanaf Zoutkamp tot de Dorkwerdersluis, meldde de Inspectie Scheepvaart Groningen.

Files

In de kustprovincies en Flevoland is de wind het meest krachtig. Weeronline raadt weggebruikers daarom niet aan om met lege vrachtwagens of aanhangers de weg op te gaan.

De harde wind, gecombineerd met hevige buien, kunnen automobilisten parten spelen. In de spits stonden er rond 07.30 uur volgens de ANWB 109 files met een totale lengte van 483 kilometer.

Op Schiphol werden tientallen vluchten uit voorzorg geannuleerd.

Wadden

De zwaarste windstoten werden tot nu toe gemeten op de Wadden. In Vlieland bereikte de zwaarste windstoot een snelheid tot wel 83 kilometer per uur.

Vanavond neemt de wind langzaam in kracht af. Aan het einde van de avond waait het landinwaarts vrij krachtig uit het noordwesten en aan zee hard uit het noorden tot noordwesten.

