Wateroverlast door noodweer

Het waterschap Hunze en Aa’s sluit dinsdagochtend om 08.45 uur de dijkdoorgangen af en start om 11.00 uur met een volledige dijkbewaking. Dat meldde het Gronings-Drentse waterschap dinsdagochtend. Ook waterschap Noorderzijlvest zet alle zijlen bij om de dijk te bewaken. De waterschappen in het noorden zijn extra alert omdat ook rommel vanuit de verloren containers aan kan spoelen.

In Friesland is men ook op de hoede vanwege de spullen die aan kunnen spoelen. Dijkwachters houden tussen Zurich en Lauwersoog de boel in de gaten. Zij kunnen de rotzooi dan zo snel mogelijk opruimen, om schade aan de dijken te beperken. Dat meldt de Unie van Waterschappen.

Het waterschap verwacht dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 12.50 uur een hoogte bereikt van 4,20 meter boven NAP.

Ook in Rotterdam en Scheveningen heeft men moeite de voeten droog te houden. De gemeente in Rotterdam heeft waarschuwingsborden geplaatst vanwege de kans op onderlopende kades. Mensen worden er aangeraden hun auto’s niet langs de kades te parkeren.

In Scheveningen liepen de kades vanochtend vroeg al onder water. Dinsdagmiddag wordt er opnieuw een hoge waterstand verwacht. Havenondernemers hebben alvast maatregelen getroffen en zandzakken geplaatst.

Files

In de kustprovincies en Flevoland is de wind het meest krachtig. Weeronline raadt het niet aan om met lege vrachtwagens of aanhangers de weg op te gaan.

De harde wind, gecombineerd met hevige buien, kunnen automobilisten parten spelen. Rond half acht stonden er volgens de ANWB 109 files met een totale lengte van 483 kilometer.

Op Schiphol zijn tientallen vluchten uit voorzorg afgelast. Langs de kust worden zware windstoten verwacht.

Wadden

De zwaarste windstoten werden tot nu toe gemeten op de Wadden. In Vlieland bereikte de zwaarste windstoot een snelheid tot wel 83 kilometer per uur.

Vanavond neemt de wind langzaam in kracht af. Aan het einde van de avond waait het landinwaarts vrij krachtig uit het noordwesten en aan zee hard uit het noorden tot noordwesten.

