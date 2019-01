7 doden bij schietpartij in badplaats Mexico

Een man raakte gewond. Hij zei tegen de politie dat hij met vrienden een drankje deed toen er plots werd geschoten. Wie de daders zijn, is niet bekend. Volgens de autoriteiten bevindt de bar zich in een arme wijk van Playa del Carmen en liepen toeristen geen gevaar.

De regio rond Cancun is het Mexicaanse drugsgeweld lange tijd bespaard gebleven, maar sinds een aantal jaar is dat niet meer het geval. Naar verluidt heeft het gevreesde Jalisco New Generation Cartel er voet aan de grond gekregen en strijdt daar met lokale gangs. Twee jaar geleden kwamen meerdere toeristen om het leven tijdens een schietpartij in de Blue Parrot Beach Club in Playa del Carmen.