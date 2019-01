Saoedi-Arabië: ’Niet gevraagd om uitleveren vrouw’

Ⓒ EPA

RIYAD - De Saoedische ambassade in Thailand ontkent dat het de Thaise autoriteiten heeft gevraagd de jonge Rahaf Mohammed al-Qunun uit te leveren. De ambassade twitterde dinsdag dat berichten in de media over een uitleveringsverzoek voor de 18-jarige Saoedische onjuist zijn.