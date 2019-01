Rahaf smeekt om asiel in Canada

Rahaf Mohammed al-Qunun zwoor de Islam af en vreest sindsdien voor haar leven. Het meisje sloeg op de vlucht en strandde in Bangkok. Ze wil zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden.

Het laatste nieuws is dat de vader van Rahaf in Thailand zou zijn aangekomen. De tiener vreest dat ze naar Saoedi-Arabië terug ontvoerd wordt en daar vermoord. Op het afzweren van de Islam staat de doodstraf in het Arabische land.

Het meisje sloeg op de vlucht toen ze met haar familie in Koeweit was op vakantie. Ze wilde naar Australië, maar strandde in Bangkok. De Thaise autoriteiten dreigden haar uit te zetten naar haar thuisland. Om dat te voorkomen, sloot ze zichzelf op in een hotelkamer en stuurde een emotionele oproep via sociale media.

De baas van de Thaise immigratiedienst, Surachate Hakparn, zei eerst dat het om een ’familie-aangelegenheid’ ging en dat ze terug moest. Kort daarop herriep hij dat.

Het meisje heeft na alle internationale aandacht een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen in Thailand.

Haar vader is een belangrijke bestuurder in Saoedie Arabië.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR onderzoekt de zaak van de vrouw.