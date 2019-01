Meeste aangehouden krakers weer vrij

De krakers hadden zich maandag vastgeketend op het terrein in het Westelijk Havengebied. De mobiele eenheid (ME) moest eraan te pas komen om ze los te maken.

De meeste andere bewoners van het ADM-terrein, dat 21 jaar geleden werd gekraakt, vertrokken uiteindelijk zonder verzet. In totaal woonden er zo’n 130 mensen op de ruim 45 hectare grote culturele vrijplaats. Ze moesten daar op eerste kerstdag weg zijn, maar een groep van rond de vijftig personen weigerde te vertrekken. Tot maandag, toen handhavers van de gemeente samen met de politie het terrein kwamen ontruimen.

Dinsdag dient er nog een kort geding over de ontruiming bij de rechtbank in Amsterdam. De inzet is de weggestuurde bewoners te laten terugkeren.