Nijmeegse school hervat lessen na dreigvideo

Op de video is te zien dat een automatisch wapen, mogelijk een AK-47, door iemand wordt doorgeladen en de tekst: „Ga morgen niet naar het Mondial College.” Volgens de politie lijkt het „een uit de hand gelopen grap” te zijn. De verdachte zette zelf rond middernacht al een bericht online, waarin hij bekende dat het om „een oude en fake” video ging die hij van een ander account had gehaald. Hij bood zijn excuses aan.

Sommige ouders hebben dinsdag hun kinderen thuisgehouden, zegt Jansen. Anderen zijn met hun kind mee naar school gekomen of hebben gebeld met vragen over de veiligheid. „Er is ook volgens de politie geen enkele reden voor zorgen”, verzekert de rector. Op de twee locaties van het Mondial College staat een zorgteam klaar om leerlingen die erg zijn geschrokken op te vangen. Daarvan was dinsdagmorgen volgens Jansen nog geen gebruikgemaakt.

Grote gevolgen

„Er ligt voor het hele onderwijs, ook voor onze school, een schone taak om jongeren mediawijsheid bij te brengen”, vindt Jansen. „Online grappen uithalen, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk volgers te behalen, kan grote maatschappelijke gevolgen hebben.”

