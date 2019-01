Eis: 5 jaar cel om ontucht met 11 kinderen

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

ROERMOND - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 54-jarige man uit Kerkrade vijf jaar de cel in gaat om het plegen van ontucht met elf kinderen via de chat en het misbruik van de identiteit van zijn zoon. Ook zal hij zich moeten onderwerpen aan tbs met voorwaarden, zo eiste de aanklager dinsdag voor de rechtbank in Roermond.