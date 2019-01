ADM-krakers wraken rechter

Handhavers ontruimen het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De rechtbank is gewraakt door de advocaat van de ADM-krakers. Deze advocaat wenst niet gefotografeerd of gefilmd te worden. Daarmee is de chaos compleet in de Amsterdamse rechtbank waar het kort geding nu dient waarin de krakers eisen terug te mogen keren naar het terrein.