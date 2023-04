Biden en Zuid-Koreaanse president waarschuwen Pyongyang

WASHINGTON - De Amerikaanse president Joe Biden heeft het eerste staatsbezoek van een Zuid-Koreaanse leider in meer dan tien jaar aangegrepen om een stevige waarschuwing af te geven aan het Noord-Koreaanse regime in Pyongyang. Dat zou zonder meer ten einde komen als leider Kim Jong Un opdracht zou geven tot een nucleaire aanval op de VS of hun bondgenoten, zei Biden.