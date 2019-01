Gestrande reizigers: ’Shit, uren wachten’

Lange rijen bij de bagage drop-off van de KLM. Passagiers met vertraging door de storm kunnen hier alvast hun bagage kwijt. Ⓒ MARCEL ANTONISSE

SCHIPHOL - Wie de actuele status van zijn vlucht niet in de gaten had gehouden dinsdagochtend, moest veel geduld hebben. Veel vliegtuigen bleven op Schiphol aan de grond door de zuidwesterstorm die over ons land trekt.