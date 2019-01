’Bouwvakker redt leven halfdood geslagen rechtse Duitse politicus’

Magnitz werd na een nieuwjaarsreceptie van een lokale krant overvallen door drie gemaskerde mannen, die hem met een stuk hout bewusteloos sloegen. Toen de politicus op de grond lag, werd hij meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt.

Magnitz moet nog zeker tot het weekend in het ziekenhuis blijven liggen. De politicus zei dinsdag dat hij zich bijna niets meer van het incident kan herinneren en dat hij de daders niet heeft gezien of gehoord.

Bouwvakker

Een bouwvakker die de aanval zag gebeuren, greep in en waarschuwde de politie. Volgens de AfD heeft de bouwvakker daarmee waarschijnlijk het leven van de politicus gered. „Dat is mijn grote geluk geweest”, zei Magnitz dinsdag in lokale media.

Naar eigen zeggen heeft Magnitz maandagavond twee fouten gemaakt. Eerst liep hij langs een herdenking voor een in 2005 omgekomen asielzoeker waar mogelijk veel linkse demonstranten aanwezig waren. Later wandelde hij via een donker hofje naar zijn auto, waar hij werd overvallen.

Magnitz ligt voorlopig zwaargewond in het ziekenhuis, waar zwaarbewapende agenten zijn kamer beveiligen. Zijn partij plaatste een bloedige foto van het slachtoffer op Facebook.

De politie gaat uit van een politiek gemotiveerde aanval. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie is op zoek naar getuigen.

Extreemlinks

De AfD wijst er in een verklaring op dat de aanvallers in extreemlinkse kringen gezocht moeten worden. ,,Telkens is de AfD het doelwit van linkse aanvallen, die door andere partijen niet veroordeeld worden of zelfs gesteund.’’ Inmiddels hebben politici van de Groenen en de SPD hun afschuw over de zaak uitgesproken.

Waarschuwing: de foto hieronder kan als schokkend worden ervaren.