Afsluiting van IJsselkering en bruggen

De Hollandsche IJsselkering is een van de zes stormvloedkeringen die onder beheer staan van Rijkswaterstaat. Ook maakt ze deel uit van de Deltawerken, samen met de Oosterscheldekering, Maeslantkering, Hartelkering en de Haringvlietsluizen. De kans bestaat dat ook die laatste wordt gesloten. ,,We houden de situatie goed in de gaten", aldus de woordvoerster.

Eerder al liet Rijkswaterstaat weten dat de sluis Den Oever en sluis de kleine kolk bij Kornwerderzand zijn gesloten.

Een combinatie van springtij en stormachtige wind zorgt voor hoge waterstanden. Door het sluiten van de stormvloedkeringen krijgt het water geen kans via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen. De Hollandsche IJsselkering beschermt het laagste deel van Nederland, dat 6,76 meter onder NAP ligt.

In Friesland gaat het onder meer om de bruggen in het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal.

In Groningen is het Reitdiep gestremd vanaf Zoutkamp tot de Dorkwerdersluis, meldt de Inspectie Scheepvaart Groningen.

