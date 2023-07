Boskalis bergt brandend autoschip: ’Nu koel houden’

„We zijn woensdagmorgen ingeschakeld door Rijkswaterstaat en de Japanse reder om te helpen met de berging. De eerste prioriteit is nu om het schip koel te houden, zodat de brand onder controle komt. Bij een autoschip is het moeilijk, omdat de brand makkelijk kan overslaan. Het schip moet zo snel mogelijk de vaargeul uit gesleept worden”, zegt Berdowski. Op het schip staan 3000 auto’s, waarvan 25 elektrisch.

Ervaring

Boskalis werkt bij de berging samen met Multraship, dat een contract heeft met Rijkswaterstaat voor calamiteiten op de Noordzee. „Wij hebben nu een team richting de Fremantle Highway gestuurd, dat gaat redelijk snel vanuit Rotterdam. Multraship heeft een speciaal emergency-responseschip The Guardian, dat kan blussen en kan voorkomen dat er olie lekt. Zaak is nu dat er niet al te veel bluswater op het dek komt, waardoor het schip nog meer gaat hellen. We hebben veel ervaring met branden van deze omvang”, zegt Berdowski.

Bij het blussen helpt onder meer een blusschip uit Duitsland. Verder zijn er verschillende vaartuigen ter plaatse om het schip in de gaten te houden en hulp te verlenen. Zo ligt het kustwachtpatrouillevaartuig Barend Biesheuvel nabij. Op het gestrande schip zaten 23 bemanningsleden. De bemanning heeft zelf geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte volgens de kustwacht niet. Eén bemanningslid is omgekomen.

Ever Given

Pikant detail is dat de Fremantle Highway van dezelfde eigenaar is als de Ever Given, dat Boskalis ruim twee jaar geleden na een thriller van een week rechttrok in het Suezkanaal in Egypte. Daardoor raakte de internationale scheepvaart ernstig ontregeld met miljardenschade tot gevolg, waardoor de berging mondiale aandacht trok. Het bedrijf uit Papendrecht is in gevecht bij de rechter in Londen om de betaling van deze bergingsklus.

Dat neemt niet weg dat Boskalis de bergingsopdracht bij Ameland toch heeft aangenomen. „In tijden van nood kom je weer bij elkaar uit”, zo zegt Berdowski daarover. Boskalis is ook bezig in Jemen, waar het een olietanker aan het leegpompen is. Dat gaat om de FSO Safer, waarmee een catastrofe voorkomen moet worden in de Rode Zee. „Het is een drukke week”, aldus de topman.