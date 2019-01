Vrees voor vervuiling door weggespoelde boorlocatie NAM

Dat meldt de Leeuwarder Courant. CDA-raadslid Jeroen de Jong nam poolshoogte. „Het hele strand ruikt naar olie.” De Jong maakte zich, net als vele andere eilanders, al langer zorgen over de oude boorlocatie. Daar, ter hoogte van paal 3 bij Hollum, werd in de jaren zestig van de vorige eeuw geboord en gas gevonden. Exploitatie bleek evenwel onrendabel.

Volgens De Jong zit er barium in de grond, een zwaar metaal. En op het eiland gaat het verhaal dat er boorspoelsel in de grond zit, een met chemicaliën vermengde vloeistof die vrijkomt bij het boren naar gas. Dat zou op verantwoorde wijze afgevoerd moeten worden, maar is nu naar alle waarschijnlijkheid in zee gespoeld.

Zorgen

Nadat vele Amelanders al jaren hun zorgen uitten over de vervuilde locatie zo vlak bij zee, begon de NAM begin januari met het saneren van de locatie. Het hoog water en de storm lijken de werkzaamheden in te halen.