Na een jaar schot in zaak mishandelde Twentse skileraar

De skileraar werd begin februari 2018 zwaargewond op straat gevonden in Kirchberg. Hij had eerder die avond in een kroeg ruzie gekregen met andere Nederlanders. Het ontaardde op straat in een vechtpartij. Die leek gesust, maar even later werd de man uit Oldenzaal met hevige verwondingen aan zijn hoofd en botbreuken aangetroffen.

Vier Brabanders van 21 tot 25 jaar werden in Oostenrijk opgepakt, maar ook snel weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. In de loop van het jaar droeg de Oostenrijkse politie de zaak over aan de Nederlandse. Die zoekt nu een andere groep Nederlanders, die het slachtoffer en zijn vrienden te hulp zouden zijn geschoten bij het eerste gevecht op straat. Zij weten mogelijk meer.

Met het slachtoffer, Job, gaat het nog steeds niet goed. Naast fysieke problemen heeft hij er psychisch last van.