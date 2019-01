Prijsvechter wil dat passagier fooi geeft aan steward(ess)

Vakbonden zijn kritisch over de plannen, meldt persbureau Bloomberg. Volgens de bonden is het niet in het belang van cabinepersoneel en reizigers dat er aan boord een ’fooiencultuur’ ontstaat. Het zou er toe leiden dat het personeel niet meer samen de strijd aan gaat voor goede arbeidsvoorwaarden. In de ogen van de bonden moet de aanmoediging ook worden gezien als een manier om meer kosten bij de reiziger neer te leggen.

Volgens Frontier Airlines werd in de afgelopen drie jaar voor miljoen dollars aan fooien opgehaald. Reizigers die aan boord met credicard betalen, kunnen voor de optie ’fooi’ kiezen. Andere grote Amerikaanse prijsvechters als Spirit Airlines Inc. en Allegiant Travel Co vragen niet om fooien.