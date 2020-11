Is Sumanta hier vermoord?

Buren zagen hoe vandaag extra hekwerk werd geplaatst om de woning aan de Zevenster in Hoorn, waar Sumanta verbleef bij de vorige week opgepakte Manodj B. (40), zijn vader Dwarka (63) en de vrouw van Manodj die elders is ondergebracht. Er deden geruchten de ronde in de wijk dat er in de tuin gegraven werd, maar dat blijkt niet te kloppen.

Dat de ramen zijn afgeplakt met plastic kan duiden op luminolonderzoek. Door het sprayen van een chemische stof lichten bloedsporen op als een kamer volledig duister is gemaakt. De recherche houdt er rekening mee dat de zwangere studente in de woning is omgebracht en dat lichaam is gedumpt in het nabijgelegen Robbenoordbos. Een auto die gelieerd wordt aan de familie B. heeft in de nacht en ochtend na haar verdwijning daar volgens de politie rondgereden. Er is eerder in het water al een schep met menselijke resten ontdekt.

Ⓒ Martin Mooij

De politie gaat ervan uit dat de UvA-studente niet meer leeft. Ze nam geen geld meer op na februari 2018, was niet suïcidaal en ze is nooit meer ergens gezien. Sumanta was zwanger in 2017 en 2018. De eerste keer pleegde ze onder zware druk van de familie en ook haar moeder abortus. De tweede keer weigerde ze dat te doen. Volgens haar moeder was ze zwanger van Manodj.

„Ik ben heel blij met de arrestaties, maar ik wil vooral weten waar mijn meisje is. Ik wil haar terug. En deze familie B. weet precies wat er gebeurd is met haar. Ze moeten de waarheid vertellen”, laat ze aan De Telegraaf weten vanuit Suriname. Politie en OM willen niets zeggen over de voortgang van het onderzoek. Wie de advocaten van de verdachten zijn is niet bekend bij deze krant.

