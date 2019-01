Iran zit achter twee moorden in Nederland

Er komen sancties tegen Iran wegens ’ongewenste inmenging’ in Europa en Nederland. Dat meldt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een Kamerbrief. Het ministerie laat weten dat het zeer waarschijnlijk is dat Iran achter twee politieke moorden zit in Den Haag en Almere.

,,Iran is te kennen gegeven dat betrokkenheid bij dergelijke zaken totaal onacceptabel is en onmiddellijk gestaakt moet worden.’’

Teheran zou eerder al verantwoordelijk zijn geweest voor de moord in Den Haag op Ahmad Mola Nissi, de oprichter van dezelfde onafhankelijkheidsbeweging ASMLA. Waarschijnlijk als reactie hierop zette ons land twee Iraanse diplomaten uit. Eerder werd ook in Almere een Iraans oppositielid geliquideerd.