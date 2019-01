’Het gaat snel nu… Waar we nu staan is het zo al hoger water’

Delfzijl krijgt een behoorlijke storm voor de kiezen. Ⓒ De Telegraaf

DELFZIJL - Ook het Noorden van ons land kreeg dinsdag de stevige storm behoorlijk voor de kiezen, al lijkt de schade vooralsnog mee te vallen. Vooral vanwege het hoge water waren alle denkbare instanties volop alert op wat er komen ging. Dijkbewaking werd ingesteld, onder meer om te checken of er geen containers opdoken die afgelopen week overboord gingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld nabij Noordpolderzijl. Maar het is vooral troep dat her en der aanlandt, zoals een lading tassen bij Lauwersoog.