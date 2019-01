Zelfrijdende Tesla ramt verdwaalde robot

Het ongeluk gebeurde bij de voorbereidingen voor de CES, de grootste techbeurs ter wereld. Medewerkers van het bedrijf Promobot brachten hun robots naar de congreszaal. De robots reden in een rijtje achter elkaar aan, maar een van hen verliet de rij en kwam op een parkeerterrein terecht. Daar werd de robot aangereden door de Tesla. De robot valt om op straat en een omstander ’ontfermt’ zich er meteen over, is te zien op videobeelden die Promobot verspreidde. De auto reed nog zo’n 50 meter door.

„Er was niemand, geen mensen, geen auto’s. Ik stelde de Tesla in op zelfstandig rijden en hij begon te bewegen. En plotseling een robot voor ons. De auto reed er recht op af. Het spijt me zo, de robot ziet er schattig uit”, zei de man die achter het stuur van de Tesla Model S zat.

De romp, de armen en het hoofd van de robot waren na de aanrijding onherstelbaar beschadigd. „Natuurlijk balen we hiervan. We hebben deze robot helemaal van Philadelphia naar Las Vegas gebracht om mee te doen aan de beurs. Nu kan hij niet meedoen en ook niet worden gerepareerd”, liet Promobot weten aan Amerikaanse media.