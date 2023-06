Stille tocht voor doodgestoken AH-medewerkster Den Haag

De tocht begint om 20.00 uur. Het verzamelpunt is de Laan van Reagan en Gorbatsjov, vlak bij Den Haag Centraal. "Wij zijn nog steeds helemaal ondersteboven van het bericht dat onze Antoneta er niet meer is", aldus Very Italian Pizza op sociale media. "Zij zal in het bijzijn van haar familie en vrienden in Albanië worden begraven. Als haar ex-collega's (en vrienden) willen wij hier echter ook graag een moment creëren om waardig afscheid te kunnen nemen."

Volgens de organisatoren is iedereen die Antoneta een warm hart toedraagt of op een respectvolle manier stil wil staan bij haar overlijden welkom. Gevraagd wordt witte bloemen mee te nemen die bij de Albert Heijn op de Turfmarkt kunnen worden achtergelaten. Ook wordt gevraagd een herdenkingslichtje of led-kaarsje mee te nemen.

De AH-medewerkster werd vorige week dinsdag vlak na het openen van de winkel neergestoken. Ze overleed ter plekke. De 56-jarige Jamel L. werd buiten de winkel gearresteerd. De verdachte heeft een lang crimineel verleden in Nederland, Engeland en Curaçao. In 2018 kreeg hij in Curaçao tbs opgelegd, maar Nederland weigerde om die maatregel over te nemen.

Video: De Telegraaf ging kort na de steekpartij naar de plek van het drama en sprak met omstanders.