Kamerleden geschokt door Iraans doodseskader

„Schokkend en onbestaanbaar”, noemt VVD-Kamerlid Koopmans de Iraanse betrokkenheid bij de moorden. „Het is volstrekt duidelijk dat dit onaanvaardbaar is”, aldus de liberaal. De VVD’er pleit dan ook voor nog hardere sancties dan nu al worden genomen als na strafrechtelijk onderzoek betrokkenheid keihard is bewezen. „Dan moeten we met Europese bondgenoten kijken wat we tegen Iran kunnen doen, we staan namelijk niet alleen.”

PVV-Kamerlid Markuszower denkt dat de sancties en stevige taal van minister Blok (Buitenlandse Zaken) in de Iraanse hoofdstad Teheran met hoongelach worden ontvangen. „Nederland moet alle diplomatieke banden met dit levensgevaarlijke land verbreken. Met de duivel voer je geen stevig gesprek. De duivel houd je buiten de deur.”

CDA-Kamerlid Van Helvert zegt ook dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. „Het is ernstig en ontoelaatbaar dat een andere overheid op dergelijke wijze actief is op ons grondgebied, de opgelegde sancties zijn dan ook zeer terecht.” Van Helvert is dan ook zeer benieuwd naar de vervolgstappen van de minister in Europees verband. „Iran mag hier absoluut niet mee wegkomen.”

D66-Kamerlid Sjoerdsma vindt het in ieder geval goed dat nu eindelijk duidelijk is dat Iran betrokken is bij deze moorden. „Ik heb er heel vaak naar gevraagd.” Sjoerdsma is van mening dat Iran moet meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek. ,,Doet Iran dat niet of onvoldoende, dan moeten er extra sancties volgen.’’

„Schokkend en onacceptabel”, noemt PvdA-Kamerlid Ploumen de bevindingen van de inlichtingendiensten. Ze steunt de sancties die het kabinet neemt „uiteraard.”