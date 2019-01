OvJ sarcastisch: ’Dienst Vertraging en Oponthoud’

De officier van justitie sprak van „een debacle.” „De ’Dienst Vertraging en Oponthoud’ is niet eens in staat iemand in een rolstoel te vervoeren”, zei ze sarcastisch. Een aanbod om Azzedine A. enkele uren later alsnog op te halen en naar de rechtbank in Breda te brengen, wees de verdachte af.

A. en medeverdachte Anel B. (beiden 27 jaar) werden een jaar geleden gearresteerd nadat ze de flat van een 25-jarige Bredanaar waren ingevlucht. Daarbij zouden ze van het balkon op drie hoog zijn gesprongen of gevallen. Ze raakten zwaargewond. Na de arrestatie vond de politie het lijk van de bewoner met twee kogelgaten in het hoofd. De verdachten ontkennen bij de dood te zijn betrokken. Het slachtoffer was overigens zelf ook verdachte in verschillende strafzaken.

A. heeft sinds zijn val letsel aan zijn been. Volgens zijn advocaat steekt er een stuk bot uit. Het heeft lang geduurd voordat hij medische hulp kreeg. Het verzoek hem vrij te laten om aan zijn herstel te werken, wees de rechtbank dinsdag af. Ook B. blijft nog in de cel.

De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat waarschijnlijk niet voor september plaatsvinden.