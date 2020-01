Ook Haagse burgemeester Remkes (VVD) voorstander vuurwerkverbod

„Ik hoor die verhalen natuurlijk ook uit ’dat andere Den Haag’ dat er gehandhaafd moet worden”, zegt Remkes in het tv-programma Buitenhof. „Dat zijn wat mij betreft veel te gemakkelijke praatjes.”

Volgens hem is strenger handhaven makkelijker gezegd dan gedaan: „Je moet wel, als er een groep mensen staat en daar wordt illegaal vuurwerk afgestoken, na kunnen gaan wie het precies gedaan heeft, voordat je kan handelen. Dat is in veel gevallen onmogelijk.”

Voorstander vuurwerkverbod

De VVD’er toont zich daarom een voorstander van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft geadviseerd. „Volg het advies van de raad”, zegt Remkes. „Dat lijkt me een verstandige lijn, als die beter handhaafbaar is dan wat er nu gebeurt.”

Remkes sluit zich daarbij aan bij zijn collega in Utrecht, Jan van Zanen. Die burgemeester, ook VVD’er, riep zijn partij op om een vuurwerkverbod te steunen. „Dat siert hem”, zegt de oud-minister, die niet ook een oproep aan zijn partij wilde doen. „Ik zit hier vanuit de verantwoordelijkheid zoals ik die heb. Ik ben een beetje van de afdeling: eigen opvattingen zijn belangrijker dan partijprogramma’s.”

Bekijk ook: Burgemeester Utrecht roept eigen VVD op tot vuurwerkverbod