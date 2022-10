Ophef over regenboogband toont volgens deskundigen grenzen van tolerantie

Premium Columns

Dat we door kwaadaardige reptielen worden beheerst, is in Berlijn al veel langer te horen

Terwijl de meeste Nederlanders pas nu via een zekere volksvertegenwoordiger hebben vernomen dat gevaarlijke beesten ons zouden beheersen, kwam ik al in de begindagen van de corona-lockdown in aanraking met reptielen in de openbare ruimte. Het was mei 2020, de zon scheen. Onderwijl moesten veel burge...