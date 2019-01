’Nederlandse kinderen jihadisten blijven in Syrië’

Volgens inlichtingendienst AIVD verblijven er 175 kinderen met een Nederlandse achtergrond in Syrië en Irak. De invallende winter en recente politieke ontwikkelingen in Syrië zijn aanleiding voor de herhaalde oproep van Kalverboer aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Sneeuw en kou

VVD-Tweede Kamerlid Laan-Geselschap blijft echter bij haar standpunt dat kinderen van jihadisten in Syrië moeten blijven. ,,Vervelend die sneeuw en kou, dat snap ik. Maar die ouders hebben zelf de keuze gemaakt om naar Syrië te gaan.’’ De VVD’er ziet meer redenen om de kinderen van jihadisten niet op te laten halen uit Syrische kampen. ,,Als die kinderen naar Nederland komen, hebben ze ook recht op gezinshereniging. Dan moeten de ouders dus ook terug naar Nederland komen.’’

Ook kan het volgens Laan-Geselschap dat die kinderen dingen hebben gezien en gedaan die voor gevaar kunnen zorgen. ,,Je haalt het risico in huis.’’

Zorgplicht

Grapperhaus wil de kinderen niet uit Syrië laten ophalen omdat ze verblijven in een gebied waar Nederland geen gezag heeft, schreef hij eerder in een brief aan de Kamer. Hij wijst van de hand dat Nederland een zorgplicht voor deze kinderen heeft.

Verder schreef de CDA-bewindsman dat bij het naar Nederland halen ook de veiligheid in het geding is en hij noemde het scheiden van ouders en kinderen ’juridisch complex’.