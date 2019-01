Christelijke homojongeren: slag in ons gezicht

De Nashville-verklaring, een manifest tegen homoseksualiteit, doet de organisaties „intens pijn” en baart ze zorgen. Maar tegelijk geven ze nadrukkelijk aan de mening van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring te respecteren.

Ze stellen: „Wij kennen allemaal de worsteling tussen ons christen-zijn en onze seksuele identiteit. Veroordeling, afwijzing en zelfmoordpogingen zijn ons niet vreemd. In onze zoektocht en worsteling is de Bijbel tegelijk een hard gelag en een troost gebleken. Het toepassen van een oude tekst naar het hier en nu is moeilijk, maar niet onmogelijk.”

In het manifest staat hoe de Bijbel denkt over het huwelijk en (homo)seksualiteit. Dat laatste wordt als zonde bestempeld, net als het ’transgenderisme’. Vooral orthodoxe dominees hebben het manifest ondertekend. Ook Kees van der Staaij van de SGP is voor.

„Predikanten mogen dit vinden, dat is vrijheid van godsdienst”, zegt theoloog Wouter Beinema dinsdag in De Telegraaf. Hij is zelf homo en opgegroeid in een reformatorische kerk. „Maar de toon is zo keihard en bruut. Het is bijna een oorlogsverklaring. Dit is de taal van polarisatie en stemmingmakerij.”