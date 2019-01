Groot onderzoek OM naar misbruikschandaal Jerry M.

M. legde een bekentenis af bij het ISR, het instituut dat voor aangesloten sportbonden tuchtrecht spreekt. Dat leverde de trainer een royement op bij de Atletiekunie, maar daar bleef het bij. Een strafrechtelijke vervolging was niet mogelijk, omdat slachtoffers van M. geen aangifte hadden gedaan.

Het OM en de politie gaan nu alsnog onderzoek doen naar de zaak. Ze gaan het ISR-rapport opvragen en kijken naar meldingen die zijn gedaan bij de politie. Uitzonderlijk is dat de politie en het OM ook een oproep doen aan iedereen die enige kennis over de zaak heeft om zich te melden. Dat kan gaan om slachtoffers, familie, getuigen of andere betrokkenen.

Misbruik

M. bekende bij het ISR dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het misbruik van zeker negen jonge atletes. In enkele gevallen was er sprake van ,,bijna wekelijks (onbeschermde) geslachtsgemeenschap voor de duur van meerdere jaren’’ met meisjes van 11-15 jaar oud en het kijken van dierenporno. Een slachtoffer werd zwanger door het misbruik. In andere gevallen maakte de atletiekcoach zich schuldig aan aanranding, grensoverschrijdende massages en seksuele intimidatie.

