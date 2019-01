Brabant waarschuwt voor ’knabbelende paarden’

Met de borden worden autobezitters gewaarschuwd voor de risico’s van het parkeren in de omgeving: er is een grote kans dat de paarden hun tanden in voertuigen zetten.

Tegenover Omroep Brabant zegt begrazingsexpert Leo Linnartz dat de wilde paarden nieuwsgierig zijn: „Sommigen denken dat ze een zoutbehoefte hebben en dat ze het lekker vinden.” Behalve de lak staan ook bumpers en spiegels op het menu van de paarden.