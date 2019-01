Even geen vluchten van Heathrow door ’drone’

De politie is ingeschakeld om te onderzoeken of er inderdaad een drone is waargenomen. Het is niet bekendgemaakt waar de melding vandaan kwam. Gevreesd wordt dat er zo kort na de incidenten met drones op Gatwick sprake is van een opzettelijke campagne tegen de burgerluchtvaart.

Van 19 tot 21 december zijn 40 kilometer zuidelijker, op de luchthaven Gatwick, meer dan duizend vluchten geschrapt na meerdere meldingen van drones rond het vliegveld. Naar schatting 140.000 reizigers werden hierdoor benadeeld. De strijdkrachten werden daar te hulp geroepen om drones uit de buurt te houden. Dat gaat nu ook voor Heathrow gebeuren, zei de Britse minister van Transport, Chris Grayling.

De luchthaven Heathrow is één van de drukste vliegvelden van de wereld en met meer dan 213.000 reizigers per dag ook verreweg de drukste van Europa.

