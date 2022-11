NS: duizenden medewerkers jarenlang blootgesteld aan giftige chroom-6

„Het is een schokkende conclusie”, zegt hoofdonderzoeker René van der Ent van het RIVM dat het onderzoek uitvoerde. „Zeker ook omdat NS lange tijd niets heeft gedaan om te voorkomen dat monteurs, schoonmakers, lassers, spuiters en schilders in aanraking zouden komen met het gevaarlijke chroom-6. Er was geen sprake van een veilige werkomgeving.”

„De onderzoeksresultaten van het RIVM liegen er niet om: NS beschermde (oud)collega’s onvoldoende tegen chroom-6. Ik bied namens NS alle collega’s en oud-collega’s die ziek zijn geworden of zich daar zorgen over maken mijn verontschuldigingen aan voor de manier waarop toen is gewerkt”, zegt Wouter Koolmees, president-directeur NS.

’Verdrietig’

„Voor hen zijn de resultaten verdrietig. Voor een maatschappelijke organisatie als NS zijn de resultaten uitermate pijnlijk, want je moet werknemers een plek bieden waar ze veilig kunnen werken, want daarin hebben we gefaald.. Als erkenning heeft NS - met steun van de vakbonden - een regeling opgesteld voor gedupeerden. We hopen dat zij daar gebruik van maken al begrijpen wij ook dat geld dit leed niet goed kan maken. Ook nabestaanden kunnen hier een beroep op doen”, aldus Koolmees.

Een trein vertrekt vanaf station Amsterdam Centraal. Ⓒ ANP

In het verleden zijn in soortgelijke zaken bij onder andere bij Defensie, bedragen uitgekeerd van 5.000 tot 40.000 euro. „Het is per individu verschillend en we hebben een lijst opgesteld waar bedragen voor ziekten en kwalen aan worden toegekend”, zegt Koolmees. „Ook bieden we werknemers steun als ze zich zorgen maken over hun situatie waar onzekerheid een grote rol speelt.”

Aanleiding voor het onderzoek was dat bij (oud) personeel van Defensie in 2014 ongerustheid ontstond over schadelijke effecten van chroom-6-houdende verf. Dit alarmeerde ook NS-personeel dat ook met deze stoffen werkte, omdat het bij gebruik roestvorming voorkomt. Bij vrijwel alle treinen is vanaf 1970 deze verf gebruikt.