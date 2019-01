Eetzaken ruziën om frikadellenwedstrijd

Café Zonja organiseert al jaren een frikadellenwedstrijd in de stad, maar er komt nu concurrentie bij voor het vreetfestijn. „Verbieden kunnen we het niet maar we zijn er absoluut niet blij mee”, zegt Anja van der Laan van Zonja.

De nieuwe ’concurrent’, Lekkerrr by Spoorzicht van Steven Aarsman, is zich van geen kwaad bewust. Hij ziet de wedstrijd van zondag als een mooie gelegenheid om het eenjarig bestaan van zijn cafetaria te vieren, meldt de Gooi en Eemlander. Hij denkt er niet over om de wedstrijd af te lassen of wijzigen. „Frikadel is het product dat het hardst loopt bij ons.”

Zonja vreest dat wanneer hun eigen eetfeestje in april aandient, de deelnemers van komend weekend hun buik nog vol hebben van de frikadellen. Frikadellenfanaten komen soms van heinde en ver om speciaal mee te doen. Een jongeman wist bij Zonja zelfs een keer 45 van de vette happen naar binnen te werken. Van der Laan: „Bij de derde kregen de anderen al het gevoel te moeten kokhalzen.”