Oekraïense minister bezoekt Den Haag en vliegt met Hoekstra naar New York

Koeleba is op uitnodiging van Hoekstra in Nederland. In de week dat het precies één jaar geleden is dat Rusland de oorlog tegen Oekraïne begon, maakt de Oekraïense minister een internationale tournee. Dinsdagochtend was hij nog in Brussel, waar hij meeluisterde naar de speech van de Russische president Vladimir Poetin. In die speech schortte Poetin een nucleair verdrag met Amerika op.

Zware wapens

Koeleba wil dat Europa meer zware wapens levert om de Russische troepen in zijn land terug te dringen. Ook aan Nederlandse politici vraagt hij om de levering van onder meer F-16’s. Het kabinet liet eerder weten dat het nu nog te vroeg is om gevechtsvliegtuigen toe te zeggen. Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte en Hoekstra over de oorlog in Oekraïne.

Na dat debat stappen Hoekstra en Koeleba samen op het vliegtuig naar New York. „Wij hebben Koeleba aangeboden om met het regeringsvliegtuig mee te reizen”, zegt een woordvoerder van Hoekstra. „Dat is vooral praktisch ingegeven: Amsterdam is een belangrijke hub vanuit Azië en Afrika voor vluchten naar de VS. De Oekraïense minister en zijn delegatie vliegen vrijdagavond ook met ons terug naar Amsterdam.”

Verenigde Naties

Bij de Verenigde Naties in New York wordt deze week uitgebreid gesproken over Oekraïne. Hoekstra zal vrijdag de VN Veiligheidsraad toespreken. Ook is de CDA-minister aanwezig bij een door Koeleba belegde bijeenkomst over de schending van mensenrechten door Rusland.

Het is niet voor het eerst dat Koeleba – de rechterhand van de Oekraïense president Volodomir Zelenski – in Nederland is. In mei bracht hij ook al een bezoek aan Den Haag. Toen liet hij weten dat hij graag wil dat Nederland een stad of regio adopteert voor de wederopbouw van Oekraïne. „Ik wil in een van die steden of regio’s dat de straten daar, die nu nog een Russische naam hebben, worden veranderd in Nederlandse namen”, zei Koeleba in mei. „Misschien is er straks een Wopke Hoekstra-straat in een van onze steden.”