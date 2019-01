Saoedische smeekt om asiel

Rahaf Mohammed Mutlaq al-Qunun zegt doodsbang te zijn, nu haar vader en broer in Bangkok zijn aangekomen. Volgens de Thaise immigratiechef kan de vader zijn dochter echter alleen ontmoeten als hij toestemming krijgt van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR die zich over de jonge vrouw heeft ontfermd.

Rahaf weigerde maandag op een vliegtuig van Kuwait Airways te stappen, dat de vrouw had moeten terugbrengen naar haar familie. Ze barricadeerde de deur van haar hotelkamer op de internationale luchthaven van Bangkok en trok via Twitter de aandacht van de wereld met haar emotionele oproepen om hulp.

„Mijn familie dreigt me te doden om de meest triviale dingen”, twitterde ze. Rahaf heeft de islam de rug toegekeerd en vreest voor haar veiligheid als ze wordt teruggestuurd. Afvalligheid kan in haar vaderland worden bestraft met de doodstraf.

Opvang

Ze verblijft momenteel in een opvang van de Thaise overheid op een geheime locatie, terwijl de VN haar zaak onderzoekt.

Haar vader is de gouverneur van al-Sulaimi, een stad in de noordelijk gelegen provincie Hail in Saoedi-Arabië.

Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over wat Saoedi-Arabië zal doen, nu Thailand Rahaf een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gegeven.

„De vader is nu in Thailand en dat is zorgwekkend”, zegt Phil Robertson van Human Rights Watch. „We hebben geen idee wat hij zal doen, of hij wil uitzoeken waar zijn dochter is en haar zal lastigvallen, of zal proberen dat via de Saoedische ambassade te doen.”

Gebarricadeerd

Sophie McNeill, een Australische journalist die zich bij Rahaf in de gebarricadeerde hotelkamer had opgesloten, zegt in een interview met tv-zender ABC dat de VN probeert om Rahaf naar een ander land te krijgen, omdat Thailand niet veilig genoeg zou zijn voor haar.

Volgens McNeill sloeg Rahaf doodsangsten uit in het hotel. Ze had de autoriteiten via wanhopige oproepen op Twitter bijna 36 uur lang tevergeefs gevraagd om toegang tot de VN. „Toen de VN-functionarissen uiteindelijk voor de deur stonden, kostte het heel wat moeite om haar te overtuigen dat het werkelijk mensen van de VN waren.”