Erdogan zegt de Verenigde Staten de wacht aan

President Erdogan weigerde gisteren Amerika’s nationale veiligheidsadviseur te ontvangen. Ⓒ EPA

DAMASCUS - Turkije en Amerika liggen op ramkoers over Syrië. President Erdogan weigerde dinsdag zelfs John Bolton te ontmoeten, die op bezoek was in Ankara, omdat de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur eist dat Turkije de Koerdische milities in Syrië met rust laat. Erdogan kondigde daarop aan dat een Turks offensief juist elk moment kan beginnen.