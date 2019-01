Vier Gele Hesjes opgepakt op Binnenhof en vastgezet

In een video op Twitter is te zien dat vier jonge Gele Hesjes na een waarschuwing van een agent op het Binnenhof worden meegenomen. Een van hen, een jongeman, heeft een grote megafoon om zijn nek hangen. De agent biedt de jongeren op last van de burgemeester eerst nog aan om op het daarvoor gebruikelijke plein voor de Tweede Kamer te gaan staan. Maar op dat verzoek gaan ze niet in, waarna het geduld van de politie op is en ze voor verhoor naar het bureau moeten.

Daar zijn ze ook vastgezet, bevestigt een woordvoerder van de politie Den Haag tegenover De Telegraaf. „Er zijn vier personen aangehouden: twee mannen en twee vrouwen. Ze hadden een megafoon bij zich waar ze doorheen riepen, maar er was geen demonstratie aangekondigd. De gemeente heeft nog de mogelijkheid geboden om op het grote plein te gaan staan, maar daar is geen gehoor aan gegeven.”

De zegsvrouw weet niet of en hoelang de Gele Hesjes vastzitten. „Er wordt proces-verbaal opgemaakt en dat wordt naar Openbaar Ministerie het gestuurd om de straf te bepalen.”

’DDR leeft’

Op Twitter reageren sympathisanten van de Gele Hesjes-beweging woedend op de beelden. ’Dictatuur’, ’machtsmisbruik’ en ’#deDDRleeft’, is slechts een greep uit de reacties. De video is in een paar uur meer dan tienduizend keer bekeken. Honderden gebruikers delen de beelden.

Het account achter het filmpje, Gele Hesjes NL - met 4500 volgers populair binnen de protestbeweging, heeft nog geen contact kunnen krijgen met de arrestanten. „Dus we nemen aan dat ze nog vast zitten”, laat de beheerder weten.