Autopsierapporten aanslagen Brussel gestolen

Een man heeft vorige week in het Brusselse parketgebouw de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 gestolen. Ⓒ Xinhua / eyevine

BRUSSEL - Een man heeft vorige week in het Brusselse parketgebouw de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 gestolen. Dat meldde het Belgische VTM Nieuws. Bij de aanslagen op Brussels Airport en op een metro kwamen in totaal 35 mensen om het leven inclusief de drie terroristen.