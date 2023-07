TUI, Corendon en Sunweb brengen geen nieuwe reizigers naar Rhodos

Het eiland wordt getroffen door bosbranden waar ook Nederlandse vakantiegangers last van hebben. Volgens een regeringsfunctionaris zijn circa 30.000 toeristen en inwoners, onder anderen Nederlanders, naar een veilige plek gebracht. Zaterdagavond werden volgens Nederlandse reisorganisaties vele tientallen Nederlandse toeristen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in bijvoorbeeld sporthallen.

TUI

TUI laat weten in een reactie als gevolg van de bosbranden te hebben besloten „om vanaf vandaag tot en met in ieder geval tot komende dinsdag geen reizigers naar Rhodos te brengen. De situatie op het eiland laat het niet toe om nieuwe reizigers ernaar toe te naar het eiland te brengen. Dit geldt voor alle TUI Group landen.”

Reizigers die deze dagen naar Rhodos zouden vertrekken zijn door TUI geïnformeerd dat hun reis geannuleerd wordt. „We doen ons uiterste best om voor hen een alternatief te vinden”, laat TUI weten. „De komende dagen nemen we hiervoor contact met hen op.”

Volgens TUI zijn er op dit moment zo’n vijftig Nederlandse reizigers die geëvacueerd zijn. „We staan met hen in contact om hun situatie in kaart te brengen. We inventariseren de mogelijkheden om hen naar Nederland te brengen.”

Corendon

Topman Steven van der Heijden van Corendon laat ook weten tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos te brengen, „zodat deze bedden beschikbaar zijn voor de evacués op het eiland. Op zich zijn we gewend om in te spelen op onverwachte situaties, maar dit is niet eenvoudig in de drukste week van het jaar”, zegt Van der Heijden. De touroperator vliegt er nog wel heen, om reizigers op te halen.

Corendon heeft momenteel ongeveer 2000 vakantiegangers op Rhodos zitten, tweehonderd bevonden zich in het zuiden van het eiland. „Die zijn inmiddels naar het noorden geëvacueerd, op last van de overheid”, vertelt Van der Heijden. „Het is nu zaak dat we hen terughalen naar Nederland. Dat willen we doen met vluchten afkomstig uit Griekse en Turkse plaatsen, die tussenstops maken op Rhodos.”

Hoogseizoen

Er zijn vanwege het hoogseizoen nauwelijks extra vliegtuigen beschikbaar, waardoor de repatriëring niet snel kan verlopen. Van der Heijden probeert een aantal gedupeerden mee te krijgen op vluchten vanuit Antalya, die via Rhodos zouden kunnen vliegen. Maar er zijn op dit moment ook nauwelijks extra zogeheten ’slots’, start- en landingstijden op de luchthaven van het Griekse eiland, waardoor Corendon niet terecht kan met extra vluchten op het eiland.

„We hopen dat het Calamiteitenfonds bijspringt. Dan kunnen we als reisorganisaties gezamelijk de markt op om een paar grote toestellen te huren, waardoor we een luchtbrug naar Nederland kunnen maken. Dan kan het hard gaan met de repatriëring”, aldus Van der Heijden, die zegt dat de situatie ’van minuut tot minuut’ verandert. Volgens de ANVR is het zogeheten Calamiteitenfonds bezig om te kijken of de situatie in Rhodos bestempeld kan worden als een officiële calamiteit. Dat ligt eraan hoeveel gedupeerden er zijn en wat de situatie is. „Mocht je een reis geboekt hebben, dan raden wij aan om contact op te nemen met de touroperator. Zij hebben het beste zicht op de situatie”, zegt een woordvoerder van de ANVR. Mocht een Rhodosganger zelf willen annuleren voor later deze week, dan zijn de kosten in principe voor eigen rekening, aldus de ANVR. Het Calamiteitenfonds is nog in overleg over de situatie, zo meldt het zondagmiddag.

Sunweb

Ook reisorganisatie Sunweb brengt zeker zondag en maandag geen nieuwe reizigers naar het eiland. Dat heeft een woordvoerder laten weten. Op dit moment heeft Sunweb zo’n 250 reizigers op Rhodos die geëvacueerd zijn, van wie honderd Nederlanders, zo meldt de reisorganisatie. „Zij zijn ondergebracht in hotels in het noorden van het eiland, en kunnen vanavond mee op een vlucht naar Amsterdam”, aldus de woordvoerder.

De vakantiegangers kunnen nu besluiten of ze hun vakantie willen voortzetten op Rhodos, of dat ze naar huis willen. Zondagavond gaat er een vlucht naar Amsterdam waar plek is voor ongeveer honderd mensen, aldus de Sunweb-woordvoerder. „Morgen wordt er nog een extra vlucht geregeld.”

De reizigers die niet meer naar Rhodos kunnen vliegen, hebben alternatieve vakanties aangeboden gekregen, op andere Griekse of Spaanse eilanden. „Iedereen was er wel oké mee om niet meer te gaan”, aldus de zegsman. De hotels die geboekt stonden voor deze mensen, worden nu gebruikt voor de evacuees op het eiland.

Sommige reizigers hebben hun bagage of paspoort in het hotel laten liggen, toen zij halsoverkop weg moesten vanwege de branden. „We zijn aan het regelen om die bagage terug te krijgen, en met lokale autoriteiten hebben we kunnen afspreken dat het ook mogelijk is zonder paspoort te kunnen vliegen.”

Een harde wind dreigt de bestrijding van de bosbranden op het Griekse eiland te bemoeilijken. Volgens de brandweer wordt de wind in de loop van zondag „intenser” en kan dat ervoor zorgen dat de vuurzeeën worden aangewakkerd. De branden zorgden zaterdag voor de grootste brandevacuatie ooit in het land, aldus de Griekse politie.

Transavia

Luchtvaartmaatschappij Transavia zegt in een reactie dat de geplande vluchten van zondag en maandag gewoon worden uitgevoerd. De budgetvlieger vervoert vrijwel alle Rhodosgangers voor de reisbedrijven. „Er zijn ook passagiers die terugwillen. De vakanties in het noorden kunnen vooralsnog doorgaan”, zegt een woordvoerder van Transavia, dat in contact blijft met de autoriteiten over de vliegveiligheid. Deze is zondag niet in het geding, aldus de zegsman. De vakantievlieger zegt eventueel nog capaciteit over te hebben om gedupeerde reizigers terug te brengen.