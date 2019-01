Grote brand in autobedrijf Eindhoven

Het bedrijf aan de Steenoven in Eindhoven werd vorige week ook al getroffen door brand. Het vuur was toen aangestoken. Een auto bij het bedrijf brandde volledig uit en ook binnen in het pand was er schade.

Over de oorzaak van de brand dinsdagavond is nog niet meer bekend. „Mysterieus is het wel”, zegt een brandweerwoordvoerder over de tweede brand in korte tijd.

De brandweer waarschuwt voor rookoverlast. In de buurt is een NL-Alert verspreid.