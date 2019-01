Camera legt vast hoe man drie uur lang aan deurbel likt

De huiseigenaren waren de stad uit, maar hun kinderen waren nog in de woning. De kinderen werden niet wakker van de bel, maar het beveiligingssysteem van de familie sloeg wel alarm toen er beweging werd gesignaleerd bij de voordeur.

Slachtoffer Sylvia Dungan zegt in gesprek met Kion546 om 5.00 uur ’s morgens het huis uit te gaan. Niemand hoefde bij de voordeur te zijn: „Dus ik dacht ’wie moet dat zijn?’”

’Dit spant de kroon’

Kion546 heeft een aantal buren van Dungan gesproken over het incident. Zij zeggen dat dit één van de vreemdste dingen is die zij ooit hebben gezien: „Ik dacht dat ik inmiddels alles wel had gezien, maar dit spant de kroon.”

Hoewel het een nogal opmerkelijke situatie was kon Dungan aan het eind van de dag concluderen dat niets kapot was gemaakt: „Achteraf kun je er haast om lachen, omdat hij technisch gezien niet héél veel heeft misdaan.” De vrouw vult aan: „Dit laat maar weer zien hoe belangrijk het is om je huis te beveiligen.”

De deurbellikker is geïdentificeerd als de 33-jarige Roberto Daniel Arroyo. Agenten zijn nog naar de man op zoek, hij heeft eerder misdrijven begaan.