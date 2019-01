’Nederlandse politie tapte drugsbaron af voor VS’

De Nederlandse politie kende het belang van de afluisteroperatie slechts gedeeltelijk. De FBI vertelde lange tijd niet dat het ze om El Chapo te doen was.

De samenwerking tussen de Nederlandse politie en de FBI is op digitaal gebied steeds inniger geworden. Sinds 2010 heeft de FBI een ‘cyberliaison’ voor Nederland die in nauw contact staat met het specialistische Team High Tech Crime (THTC) in Driebergen. Het laat het groeiende belang zien van digitale opsporing, aldus de krant, maar ook de plek die Nederland wereldwijd inneemt als het gaat om ICT.