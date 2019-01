Oud-ADM’ers leggen rookbom bij huis Halsema

De ambtswoning in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bewoners van het ontruimde ADM-terrein in Amsterdam hebben dinsdagavond voor een rookbom af laten gaan voor het huis van burgemeester Femke Halsema. De politie bevestigde een bericht daarover van AT5. Het gebeurde rond 21.00 uur, een uur later was het weer rustig. Er is niemand aangehouden.